Сбер обновил дизайн платежного стикера ко Дню семьи, любви и верности

Сбер и Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ) разработали дизайн лимитированного платежного стикера для проекта «Семейные компании России», сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что стикеры предназначены для тех, кто ведет бизнес всей семьей, а их дизайн разработан специально ко Дню семьи, любви и верности.

Как рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Алексей Шашкин, банк поддерживает развитие семейного предпринимательства в России.

«Мы объединяем усилия с ведущими государственными институтами и компаниями, создаем удобные и выгодные сервисы для успешного ведения бизнеса. В Год семьи вместе с Торгово-промышленной палатой мы запускаем лимитированную серию платежных стикеров для наших клиентов, которые ведут семейный бизнес», — сказал он.

В свою очередь, вице-президент ТПП РФ рассказала, что проект «Семейные компании России» продолжает исторические традиции семейного предпринимательства, сохраняя преемственность поколений и приумножая накопленный опыт.

«Мы уверены в том, что активное взаимодействие родителей и детей в рамках общего дела стимулирует финансовую независимость и самостоятельность семей, в том числе многодетных, и формирует прочную экономическую основу регионов и нашей страны», — добавила она.

Напомним, платежный стикер позволяет не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах.