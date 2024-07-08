Оценка стоимости жилья стала самой популярной услугой сервиса «Моя недвижимость»

С момента запуска сервиса от «Домклика» «Моя недвижимость» им воспользовались более 3,5 млн россиян, рассказали ТАСС в компании.

В «Домклик» отметили, что всего с апреля по июнь 2024 года сервис посетили 1,5 млн россиян.

С помощью сервиса клиенты могут решать различные вопросы с жильем, включая переезд, сбор показаний счетчиков и другие.

По информации Сбера, самой популярной услугой сервиса стала оценка стоимости и аренды жилья. Всего в сервисе произвели около 250 тыс. оценок.

В «Домклик» добавили, что в будущем в сервис добавят услуги, связанные с эксплуатацией жилых и коммерческих помещений.

В пресс-службе Сбера подчеркнули, что в сервисе представлено более 4 млн. объектов недвижимости.