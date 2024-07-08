Дочернюю компанию American Express ликвидируют в России

Дочерняя компания American Express Company в России «Америкэн экспресс банк» подала заявление о ликвидации, следует из базы данных СПАРК, передает ТАСС.

«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании. Заявление по форме Р15016 04.07.2024», — говорится в документе.

22 мая 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию «Америкэн экспресс банка» в стране.

Осенью 2022 года Путин другим указом запретил продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. В соответствующий перечень были включены 45 банков, в том числе «Америкэн экспресс банк».

Центральный банк России зарегистрировал ООО «Америкэн Экспресс Банк» в качестве оператора и расчетного центра платежной системы American Express в июле 2013 года. В тот год в РФ был подписан закон, согласно которому платежные системы в стране могли работать лишь при условии, если они прошли регистрацию в Банке России.

Ранее в Минпромторге заявили о чеболизации экономики России.