Названа стоимость пистолетов Наполеона Бонапарта, проданных на аукционе

Неизвестный покупатель приобрел два пистолета Наполеона Бонапарта на аукционе во Франции за €1,69 млн. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на источник в аукционном доме Osenat.

На торги были выставлены два «богато украшенных пистолета, которые принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году», отмечается в статье.

Аукционные дома Osenat и Rossini сохранили в секрете информацию о покупателе, но сообщили, что сделка оказалась успешной. Изначально специалисты Osenat оценили стоимость пистолетов в €1,2–€1,5 млн.

До этого министерство культуры Франции признало национальным достоянием два пистолета из коллекции Наполеона Бонапарта, с помощью которых он хотел покончить с собой, и запретило вывозить их с территории республики. .

До этого на аукционе Heritage Auctions выставили на торги первый в мире персональный компьютер под названием Q1. ЭВМ была обнаружена в начале года уборщиками в Кингстонском университете в Лондоне.

Ранее в Гааге нашли книги о битвах времен Наполеона в 99-летней капсуле времени.