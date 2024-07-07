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Сын Трампа раскрыл планы по развитию бизнеса на Ближнем Востоке

FT: сын Трампа Эрик объявил о планах развивать бизнес на Ближнем Востоке

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Andrew Harnik/AP

Сын Дональда Трампа Эрик намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке, что может вызвать конфликт интересов в случае переизбрания его отца президентом США. Об этом пишет Financial Times.

В интервью газете сын Трампа заявил об «очень долгосрочных контрактах по управлению» на 25–30 лет в Саудовской Аравии и Омане.

«Мы определенно будем реализовывать другие проекты в этом регионе. Там наблюдается взрывной рост, и он не прекратится в ближайшее время», — сказал бизнесмен.

Эти планы могут поставить семью Дональда Трампа в зависимость от иностранного влияния, если он вновь займет пост президента, считает FT. Саудовская Аравия и Оман — абсолютные монархии, где власть правителя ничем не ограничена, и для продажи оружия им необходимо одобрение Белого дома. Эти страны имеют ключевое значение для внешней политики США на Ближнем Востоке.

Эрик Трамп вместе с братом Дональдом Трампом-младшим являются исполнительными вице-президентами компании The Trump Organization, которая занимается строительством элитной недвижимости по всему миру. В конце июня и начале июля корпорация заключила соглашение с саудовской Dar Global о строительстве гостиничного комплекса Trump International в Омане стоимостью $500 млн и небоскреба класса премиум Trump Tower в Джидде.

До этого стало известно, что Трамп собрал больше средств для выборов, чем Байден.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты на новых условиях.

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