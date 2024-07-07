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В Британии спрогнозировали «урановую лихорадку» в мире

The Economist сообщил о нарастании урановой лихорадки в мире

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Украинский конфликт и санкции Запада привели к критической зависимости Европы от нефти и газа из России. Из-за этого страны ищут новые источники энергии, таким скоро станет уран, прогнозирует британское издание The Economist.

Отмечается, что к 2030 году производство урана вырастет до 75 тысяч тонн. Цены на него уже выросли в пять раз всего за несколько лет.

При этом сторонники ядерной энергетики в западных странах столкнулись с проблемой: основным производителем урана является Казахстан (43% мирового экспорта). А главными союзниками Астаны являются Россия и Китай. РФ контролирует 25% добычи урана в Казахстане.

Москва также активно укрепляет сотрудничество с Астаной в сфере ядерной энергетики и уже строит там атомную электростанцию.

6 июля сообщалось, что в мае США купили у России обогащенного урана на $209,5 млн, что является максимумом с марта 2023 года. В конце весны Москва возобновила поставки урана в США после перерыва в апреле. За месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на $209,5 млн, тогда как в марте 2023 года Соединенные Штаты получили обогащенного урана на $245,9 млн.

В апреле сообщалось, что в прошлом году Россия заняла около 29% мирового рынка экспорта обогащенного урана в денежном выражении, поставив на внешние рынки продукцию на сумму порядка $2,7 млрд.

Ранее Финляндия стала первой страной Евросоюза, добывающей уран.

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