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В Минтруде назвали размер единого пособия на детей

Минтруд РФ: единое пособие на детей составляет в среднем 15 тысяч рублей в месяц

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Shutterstock

В настоящий момент размер единого пособия на детей составляет в среднем 15 тыс. рублей в месяц, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его цитирует РИА Новости.

Все нуждающиеся семьи получают выплаты в размере одного прожиточного минимума на детей от рождения и до достижения ими 17 лет, отметил он.

«[Это] достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях», — подчеркнул глава Минтруда.

В прошлом месяце в Министерстве образования РФ предложили ввести ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда для студентов вузов, которые являются родителями детей дошкольного возраста. В этом году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Ожидается, что с 2025-го его размер вырастет на 15%, до порядка 22 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия.

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