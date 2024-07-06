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Ипотечные ставки в России побили рекорд

«Этажи»: ставки по ипотеке в России выросли до рекордных 23%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Ставки по ипотеке в России достигли рекордных 23%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

«За последнюю неделю многие банки вновь подняли ставки по ипотеке, часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%», — рассказала замруководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Россияне, решившиеся на покупку жилья в ипотеку сейчас, стараются минимизировать ежемесячный платеж различными способами, отметила эксперт. Один из способов снизить платеж — заплатить единовременную комиссию банку, заявила она.

Также выросла актуальность торга с собственниками недвижимости при покупке «вторички», отметила Решетникова. Добиться скидки на жилье является одним из самых простых способов сэкономить на недвижимости, подчеркнула эксперт.

До этого сообщалось, что у россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе.

Ранее россиянам рассказали об альтернативе ипотеки.

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