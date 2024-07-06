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Стало известно, сколько новых зарубежных брендов пришли в Россию с начала года

CORE.XP: за полгода на российский рынок вышло 15 новых зарубежных брендов

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За январь — июнь на российский рынок вышли 15 новых зарубежных брендов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CORE.XP.

Половина из них пришли из Китая и Южной Кореи. Также за полгода в РФ появились новые бренды из Турции (Chakra и Mai Collection), Италии (Parpa и Rinascimento) и Германии (Casa Moda).

Доля европейских стран в структуре выхода международных брендов на рынок России сейчас составляет лишь 20%, отмечают эксперты. Три года назад они лидировали с долей 62%.

Между тем интерес азиатских компаний к РФ растет. Ожидается, что позитивная динамика продолжит развиваться.

В прошлом месяце в Федеральной антимонопольной службе РФ предложили сделать режим параллельного импорта бессрочным. Механизм позволяет импортировать продукцию зарубежных брендов без согласия правообладателей.

Ранее экономист назвал условие возвращения ушедших брендов в Россию.

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