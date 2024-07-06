Красная икра в России рекордно подорожала

В России рекордно подорожала красная икра. Об этом сообщает «Интерфакс».

Килограмм икры чавычи свежего посола сейчас обойдется в порядка 9-10 тыс. рублей. Стоимость горбуши выросла до 7,5 тыс. рублей за 1 кг. При этом пока основные объемы продаж приходятся на прошлогодний товар.

«Таких цен на красную икру еще не было», — отметил руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев.

По словам эксперта, объективных причин для такого подорожания красной икры в стране нет. В 2023 году вылов лососей составил 609 тыс. тонн, что стало вторым по величине показателем за историю, напомнил он.

С 1 мая в России началась обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб.

До этого Россельхознадзор обвинил ЕС в саботаже поставок российской рыбы на европейский рынок.

Ранее стало известно, какие продукты в России за год подорожали сильнее всего.