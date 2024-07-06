Безработица в США достигла трехлетнего максимума

Уровень безработицы в Соединенных Штатах по итогам июня достиг 4,1%. Это самый высокий показатель с октября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро статистики Министерства труда США.

Результат оказался хуже прогнозов. Аналитики ожидали, что безработица останется на уровне 4%, как и в мае.

По итогам июня в США не были трудоустроены 6,8 млн человек. За месяц число безработных в стране выросло на 206 тыс. против ожидаемых 190-200 тыс.

Накануне были опубликованы данные по безработице в Канаде. Показатель вырос до 6,4%, что является худшим результатом с января 2022 года. Ситуация с безработицей в североамериканской стране постоянно ухудшается с апреля прошлого года.

До этого сообщалось о неожиданном росте уровня безработицы в Германии.

Ранее уровень безработицы в России обновил исторический минимум.