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Эксперты назвали направления с самыми дешевыми отелями

Эксперты: летом самые дешевые номера в отелях Ростова-на-Дону и стран Азии

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Freepik.com

В летний период дешевле всего можно переночевать в гостиницах Ростова-на-Дону и стран Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты сервиса изучили стоимость гостиниц категории три звезды в период с июля по сентябрь и составили рейтинг из 20 бюджетных направлений.

В России наиболее дешевые гостиницы в указанные период в Ростове-на-Дону (около 2 тысяч рублей за номер в сутки), в Смоленске (2,1 тысячи рублей), в Уфе (2,3 тысячи).

В Астрахани за ночь в гостинице придется заплатить 2,4 тысячи рублей, в Краснодаре, Перми и Твери — 2,5 тысячи, в Саратове и Самаре — 2,6 тысячи, Барнауле — 2,7 тысячи рублей.

Стоимость отелей в некоторых странах Азии оказались ниже, чем в России. Во вьетнамском Дананге до конца сентября можно забронировать номер в отеле с тремя звездами в среднем всего за 1,2 тысячи рублей в сутки, в Бангкоке — за 1,4 тысячи, в Куте — за 1,5 тысячи.

Также путешественникам, выбирающим страны с недорогим жильем, можно рассмотреть отдых в Ханое (1,6 тысячи рублей за ночь), на Пхукете (1,8 тысячи), в Куала-Лумпуре (2 тысячи рублей). Также не более трех тысяч рублей за ночь можно потратить в трехзвездочных гостиниц в Паттайе и Убуде.

Ранее стало известно, ради чего россияне готовы три года не ходить в отпуск.

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