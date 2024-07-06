В США уверены, что найдут новых поставщиков урана вместо России

Американский инвестор Джим Роджерс в беседе с РИА Новости заявил, что США сумеют найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России.

«Америка производит уран. У нее есть друзья, такие как Канада, которые производят уран. В мире много урана. Америка найдет уран», — сказал он.

Роджерс отметил, что в мире много продавцов, которые хотят продавать уран Соединенным Штатам и другим покупателям.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

Позже ситуацию прокомментировал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что администрация США продолжает придерживаться «провальной линии» по нанесению РФ стратегического экономического поражения. Как сказал дипломат, запрет на ввоз российского урана в Соединенные Штаты может привести к серьезным потрясениям в международных торговых отношениях.

Ранее экономист раскрыл, как отразится на экономике РФ полное торговое эмбарго США.