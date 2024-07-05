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«Яндекс» отложил начало торгов акциями МКПАО на Мосбирже

«Яндекс» перенес старт торгов акциями МКПАО на Мосбирже на 24 июля

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Cfoto/Global Look Press

«Яндекс» перенес старт торгов акциями МКПАО на Мосбирже с 10 на 24 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Торги акциями МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 года», – сказали в компании. Там отметили, что к этому дню планируется завершить все необходимые расчеты по заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ «Консорциум.Первый» – основного владельца МКПАО «Яндекс».

Компания также подчеркнула, что поставила Мосбиржу в известность о новой дате начала торгов. Как отмечается, акции войдут в первый котировальный список. Рыночная стоимость ценных бумаг будет определена после старта основных биржевых торгов.

До этого Мосбиржа удалила более шестиста иностранных акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В список компаний, чьи акции попали под запрет биржи, вошли по большей части крупные американские компании. Среди них — Apple, Alphabet, Amazon, ebay, Nike, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix и другие.

Ранее сообщалось, что казахстанская биржа намерена исключить Мосбиржу из числа своих акционеров.

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