В Сбере оценили возможный ущерб экономике страны из-за климатических рисков

Ущерб экономики России до 2030 года только из-за климатических рисков может достигнуть 12 трлн рублей. Об этом во время Финансового конгресса Банка России заявил ТАСС первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера назвал эту цифру огромной.

По его словам, глобальное изменение климата будет приводить к глобальным увеличениям климатических рисков.

В качестве примера он привел ситуацию с аномальной жарой в Москве, а также случившиеся в этом году пожары и паводки в других регионах страны.

Он отметил, что ESG-повестка, которая позволяет бизнесу интегрировать окружающие, социальные и управленческие аспекты в свою деятельность, будет развиваться по-другому.

Компаниям придется искать ответ на вопрос, как приспособиться к изменяющимся условиям окружающей среды, в первую очередь с экономической точки зрения, и как решать актуальные социальные проблемы.

Первый зампред правления Сбера сообщил, что банк анализирует ESG-риски и их влияние на конкретные предприятия, а также прогнозирует меры предотвращения и митигации от этих видов риск-событий.

Также подчеркнул, что уже сейчас Сбер реструктуризирует крупные кредиты компаний, столкнувшихся с климатическими рисками.

Он заверил, что Сбер будет подсказывать клиентам, что делать, чтобы сократить риски, связанные с ESG-повесткой, уточнив, что будет проводиться конкретная работа с конкретным клиентом.