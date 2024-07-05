Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» запустила собственную единую цифровую платформу

«Роснефть» оптимизирует ИТ-инфраструктуру благодаря ЕЦПК

close
100%
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» представила собственную единую цифровую платформу (ЕЦПК), которая позволит оптимизировать ИТ-инфраструктуру и сократит время внедрения новых технологий, сообщает пресс-служба компании.

Директор ИТ-департамента «Роснефти» Дмитрий Ломилин отметил, что платформа позволит компании обеспечить конкурентное преимущество на рынке и поможет сбалансировать нагрузку на вычислительную инфраструктуру.

За счет ЕЦПК компания планирует разработать технологическую платформу с интегрированными сервисами для создания и контроля современных приложений на базе собственных доработок ПО.

«В рамках единой платформы создается фундамент для масштабного импортозамещения, при этом окно возможностей позволяет не просто заменить одну систему другой, но трансформировать бизнес-процессы», — рассказал руководитель службы информационных технологий «Роснефти» Юрий Попов.

В компании отметили, что платформа содержит необходимые компоненты для внедрения современных решений, использующих машинное обучение и искусственный интеллект в производственных процессах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами