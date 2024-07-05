«Роснефть» запустила собственную единую цифровую платформу

«Роснефть» представила собственную единую цифровую платформу (ЕЦПК), которая позволит оптимизировать ИТ-инфраструктуру и сократит время внедрения новых технологий, сообщает пресс-служба компании.

Директор ИТ-департамента «Роснефти» Дмитрий Ломилин отметил, что платформа позволит компании обеспечить конкурентное преимущество на рынке и поможет сбалансировать нагрузку на вычислительную инфраструктуру.

За счет ЕЦПК компания планирует разработать технологическую платформу с интегрированными сервисами для создания и контроля современных приложений на базе собственных доработок ПО.

«В рамках единой платформы создается фундамент для масштабного импортозамещения, при этом окно возможностей позволяет не просто заменить одну систему другой, но трансформировать бизнес-процессы», — рассказал руководитель службы информационных технологий «Роснефти» Юрий Попов.

В компании отметили, что платформа содержит необходимые компоненты для внедрения современных решений, использующих машинное обучение и искусственный интеллект в производственных процессах.