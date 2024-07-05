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В Турции рассчитывают на возобновление зерновой сделки

Эрдоган: черноморский зерновой коридор может снова стать действующим

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Seth Perlman/AP

Турция надеется на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока что мы будем работать над российским участком коридора. <...> Я верю, что мы сделаем черноморский зерновой коридор снова действующим благодаря результатам, которые мы получим в этом направлении», — заявил Эрдоган.

Новый коридор планируется создать в обход стран Запада. Предполагается, что маршрут будет проходить через Турцию, Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольствии.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. После Россия отказалась продлевать договоренности из-за разногласий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Северной Африке резко нарастили закупки российского зерна.

Ранее Сальдо рассказал о поставках херсонского зерна за границу.

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