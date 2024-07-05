Крупнейший покупатель российского бензина накопил многомиллиардный долг

Задолженность Нигерии перед поставщиками бензина с начала года выросла вдвое и превысила $6 млрд, сообщает Reuters.

По крайней мере два поставщика уже прекратили участие в недавних тендерах после того, как достигли установленных лимитов задолженности. Это означает, что они больше не будут поставлять бензин, пока не получат платежи от Нигерии.

«Единственная причина, по которой некоторые трейдеры еще мирятся с этим, — компенсация за просрочку платежа в размере $250 тыс. в месяц за груз», — отметил один из источников издания.

По условиям контракта NNPC должна оплачивать товар в течение 90 дней с момента поставки.

Нигерия является одним из ключевых рынков сбыта бензина и дизеля для РФ. По итогам первых шести месяцев 2023 года африканская страна стала лидером по закупкам российского топлива. Объем импорта составил 963,2 тыс. тонн.

До этого в Боливии заинтересовались поставками сырья и топлива из России.

Ранее Северная Африка резко нарастила закупки российского зерна.