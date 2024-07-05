Эксперты медиарынка отметили работу гендиректора СберСеллера

Генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер Наталья Дмитриева признана лучшим медиаменеджером в номинации «Отраслевые партнеры» национальной премии «Медиаменеджер России», организованной издательским домом «МедиаБизнес». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Члены жюри отметили, что под руководством Натальи Дмитриевой команда СберСеллера интегрировала инновационные продукты для рынка и развивала новые направления в области digital-рекламы.

В результате сейлз-хаус заключил ряд партнерских соглашений и повысил актуальность инвентаря и спроса на него, а также вошел в топ-3 по охвату среди экосистемных игроков по данным компании Mediascope.

Также СберСеллер увеличил портфель компании более чем на 50% за счет новых категорий.

Наталья Дмитриева назвала эту награду признанием профессионализма всей команды.

«В 2023 мы нарастили показатели эффективности по ключевым направлениям: оборот, инвентарь, количество рекламодателей и удовлетворенность клиентов. В текущем году продолжаем увеличивать ассортимент форматов, инструментов и технологических настроек, чтобы быть актуальными и востребованными в индустрии», — сказала Дмитриева.

Премия «Медиаменеджер России» учреждена в 2000 году. Награда присуждается топ-менеджерам СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новаторство в управлении и неординарный подход в работе. За 23 года ее лауреатами стали более 650 топ-менеджеров медиарынка.