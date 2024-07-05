Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии резко выросло число компаний-банкротов

Число банкротств в Японии выросло до максимума за 10 лет

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

Число компаний-банкротов в Японии продолжает расти третий год подряд. По итогам первого полугодия о банкротстве объявили 4 931 юрлицо. Это на 22% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Tokyo Shoko Research.

Показатель стал худшим с 2014 года. Тогда в стране по результатам января — июня было зафиксировано 5 073 подобных случая.

Основными причинами банкротства японского бизнеса в первом полугодии были высокие цены на закупочные материалы и нехватка рабочей силы, отмечают эксперты.

Суммарный долг обанкротившихся компаний оценивается в $4,4 млрд.

До этого сообщалось, что суд в Швейцарии продлил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2» — еще на полгода, до января 2025-го.

В прошлом месяце Госдума поддержала упрощение внесудебного банкротства россиян.

Ранее юрист объяснил, почему не стоит покупать квартиры по банкротству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами