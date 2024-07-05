В Японии резко выросло число компаний-банкротов

Число компаний-банкротов в Японии продолжает расти третий год подряд. По итогам первого полугодия о банкротстве объявили 4 931 юрлицо. Это на 22% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Tokyo Shoko Research.

Показатель стал худшим с 2014 года. Тогда в стране по результатам января — июня было зафиксировано 5 073 подобных случая.

Основными причинами банкротства японского бизнеса в первом полугодии были высокие цены на закупочные материалы и нехватка рабочей силы, отмечают эксперты.

Суммарный долг обанкротившихся компаний оценивается в $4,4 млрд.

До этого сообщалось, что суд в Швейцарии продлил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2» — еще на полгода, до января 2025-го.

В прошлом месяце Госдума поддержала упрощение внесудебного банкротства россиян.

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