Суд отказался отменить обеспечительные меры с имущества экс-владельцев «Макфы»

Челябинский областной суд отказался отменять обеспечительные меры по делу об имуществе «Макфы», принятые по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 7 июня к производству Челябинского областного суда было принято гражданское дело по частным жалобам гендиректора «Макфы» и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, основателя компании и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, а также еще нескольких физических и юридических лиц на определение Центрального районного суда Челябинска от 28 марта об обеспечении иска об обращении в доход РФ имущества ответчиков.

«Пятого июля 2024 года Челябинский областной суд, рассмотрев указанные жалобы, оставил без изменения определение Центрального районного суда Челябинска», — заявили в суде.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски к Белоусову, Юревичу и другим лицам, имеющим доступ к управлению компаниями концерна, были поданы из-за нарушений антикоррупционного законодательства.

5 июля стало известно, что крупнейшая в России компания по производству макаронных изделий «Макфа» была переведена под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Изъятие было произведено по иску Генпрокуратуры.

Под контроль «РСХБ-Финанс» также был переведен крупный хлебокомбинат СМАК (общая выручка за 2023 год — 6,7 млрд рублей), челябинский производитель хлебобулочных изделий «Первый хлебокомбинат» и ряд других компаний.

Ранее депутат ГД потребовал национализировать одного из операторов связи.