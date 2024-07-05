Сбер планирует стать одной из первых человекоцентричных компаний

Сбер стремится стать одной из первых человекоцентричных компаний, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России.

«Мы верим, что на горизонте 10–15 лет рыночные игроки либо адаптируются к человекоцентричности, либо уйдут с рынка», — сказал он.

По словам Ведяхина, модель, когда клиент рассматривается только как источник дохода, уйдет в прошлое.

«Бизнес нового времени будет относиться к человеку как к самому себе, стремиться помогать клиенту быть гибким и адаптивным», — добавил он.

Ведяхин отметил, что в здравоохранении Сбер стремится сфокусироваться на сохранении здоровья человека, в финансах – сформировать с клиентом долгосрочные финансовые цели.

Ведяхин добавил, что производительность сотрудников Сбера ежегодно растет.

По его словам, эффективность защиты клиентов Сбера от фрода составляет 99,6%.

Что касается развития технологий искусственного интеллекта, Ведяхин отметил, что изменения будут происходить в product-driven подходе (ИИ постепенно улучшает текущие продукты) и tech-driven подходе (создание новых продуктов и рынков).