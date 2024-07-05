Несколько фондов УК «Первая» вошли в июньский рэнкинг InvestFunds

В июне сразу несколько фондов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкинга InvestFunds по привлечению средств, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что БПИФ «Фонд Сберегательный» и ОПИФ «Фонд акций с выплатой дохода» вошли в топ-3 рейтинга по привлечению. Как уточнили в управляющей компании, инвесторы вложили в них 6,4 млрд рублей и 6,1 млрд рублей соответственно.

Также в топ-10 рейтинга вошел «Фонд смешанный с выплатой дохода». В него инвесторы вложили 5,8 млрд рублей.

Кроме того, в УК «Первая» рассказали, что за первый квартал 2024 года инвесторам было выплачено более 3,8 млрд рублей по всем пяти фондам с выплатой дохода. Во втором квартале выплаты составили 4,6 млрд рублей.