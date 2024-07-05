Названы возможные последствия для заемщиков после повышения ставки ЦБ в июле

Июльское решение Банка России по ключевой ставке, скорее всего, не окажет влияния на ставки по кредитам, поскольку они уже сейчас находятся на пределе, заявила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ее слова приводит агентство «Прайм».

«На сегодняшний день средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам в базе нашего финансового маркетплейса составляет 22,5% годовых, что уже является достаточно высоким значением», — подчеркнула эксперт.

Банки могут скорректировать тарифы в третьем квартале, когда в силу вступит ограничение верхней границы стоимости потребкредита, допустила Солдатенкова. Значимое снижение кредитных ставок произойдет не раньше 2025 года вместе со смягчением денежно-кредитной политики в стране, заключила аналитик.

В мае россияне взяли более 3 млн кредитов наличными на 618 млрд рублей. Средний размер займа составил 203 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян отдыхают в кредит.