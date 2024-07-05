Европейский рынок газа попал в зависимость от азиатского

Нынешняя нисходящая тенденция вряд ли сохранится на рынке газа Европейского союза, так как этот рынок попал в прямую зависимость от ситуации на азиатском газовом рынке. Об этом РИА Новости заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Будет ли сохранение нисходящей тенденции? Нет, наверное, вот мы к некоторой балансировке рынка пришли», — заявил Юшков.

Эксперт добавил, что формирование новой динамики цен будет зависеть от «множества факторов». В первую очередь это то, насколько быстро будет расти объем потребления голубого топлива в Азии. Юшков отметил, что этот фактор является долгосрочной перспективой для европейского газового рынка.

Вторым немаловажным фактором является устаревание европейского оборудования — существенная доля заводов по сжижению газа была построена более двадцати лет назад.

До этого в ЕС задумались о новом контракте с «Газпромом».

Ранее сообщалось о резком сокращении доли США в европейском импорте СПГ.