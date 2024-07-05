У обвиненного во взяточничестве экс-сотрудника СК могут отобрать элитную недвижимость

Генеральная прокуратура (ГП) захотела конфисковать активы бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Александра Киреева, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иск был подан в Хорошевский суд Москвы. Ответчиками по нему выступают Киреев и его родители. Его обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, коррупции и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Киреев служил в центральном аппарате СК России 12 лет, где в том числе занимался служебными проверками коллег. Если верить налоговым декларациям, его официальный доход с 2011 по 2022 год составил более 21 млн руб. При этом у его жены дохода не было. Прокуратура обратила внимание на то, что с 2016 года Киреев стал активно скупать недвижимость и регистрировал ее на своих родителей.

За это время он приобрел квартиру на Большой Набережной улице в Москве стоимостью 17,6 млн руб., квартиры в элитном ЖК на Хорошевском шоссе, апартаменты на 3-й Хорошевской улице и четыре машино-места. В 2021 году часть объектов были проданы. Родители офицера уверяли, что приобретали недвижимость на их сбережения, а также помогали сыну материально. Однако, прокуроры считают, что их расходы намного превышали совокупные доходы.

Родители Киреева в 2004 году купили участок с жилым домом в Солнечногорске, в 2010-м приобрели в Москве квартиру на улице Берзарина. В 2012 году они купили участок в Сергиевом Посаде, где построили дом.

Генпрокуратура отмечает, что полковник Киреев посвятил свою жизнь «коррупционному обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях». Надзор потребовал конфисковать оставшуюся у Киреевых недвижимость и взыскать с них 26 млн руб. в качестве эквивалента стоимости проданных активов.

Ранее сообщалось, что за полтора года в доход России изъяли более 3 тысяч квартир и домов чиновников.