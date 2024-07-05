Власти обсудят возможность сокращения в два раза лимита по IT-ипотеке

Правительство обсуждает вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 млн до 9 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По словам собеседника издания, решение об этом могут принять в ближайшее время. Также рассматривается вариант, который предполагает стимулирование региональных айтишников к более активному участию в программе, говорится в публикации.

Информацию о том, что сокращение предельного размера кредита по IT-ипотеке обсуждается, подтвердил заместитель руководителя Министерства финансов Иван Чебесков. Он добавил, что данная ипотечная программа будет продлена, а ее новые условия представят в ближайшее время.

До этого финансовый аналитик Андрей Плотников заявил, что власти начнут постепенно сворачивать программу льготной IT-ипотеки, так как покрывать разницу между ее ставкой и ставкой рефинансирования стало слишком дорого.

Накануне в Госдуме отмечали, что стартовавшая в середине 2022 года программа занимает 1,5% в структуре ипотечных портфелей российских банков.

Ранее стало известно, что IT-ипотека обошла по востребованности «Дальневосточную» и «Арктическую».