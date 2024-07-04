Набиуллина объяснила, в каком случает возникнет изоляция России

Риски финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары экспорта России. Об этом в кулуарах Международного финансового конгресса заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Пока они нужны, платежи проходят, а экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, есть экономический интерес», — сказала она.

3 июля глава Сбера Герман Греф заявил, что любые ограничения, с которыми сейчас сталкивается экономика России, необходимо рассматривать как возможности для дальнейшего развития. По его словам, сейчас у России три основных ограничения: рабочая сила, доступ к технологиям и источники долгосрочных инвестиций.

Также в рамках пленарной сессии конгресса Набиуллина отметила, что сейчас Россия переориентируется на новые рынки. Она добавила, что необходимо переходить от антикризисных мер к структурным изменениям, которые помогут экономике эффективно работать в долгосрочной перспективе.

До этого глава ЦБ выразила мнение, что трансформация российской экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнется с нехваткой кадров в ближайшие годы.