ЕС разрабатывает план на случай санкций США против Raiffeisen

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и ряд европейских регуляторов разрабатывали план на случай , если австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) попадет под санкции США. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на банк и регуляторы ЕС оказывается огромное давление со стороны США из-за отказа Raiffeisen уйти с финансового рынка Российской Федерации, а также попытки банка заключить сделку по покупке строительной компании Strabag у находящегося под санкциями российского предпринимателя Олега Дерипаски.

Как пишет агентство, при этом сам банк не желает пока слушать Вашингтон и продолжает вести «рискованную игру». Подчеркивается также, что в ЕЦБ обеспокоены действиями австрийской банковской группы, так как немного знают о ее операциях в РФ.

Европейский ЦБ в марте 2023 года потребовал от австрийской Raiffeisen Bank закрыть бизнес в РФ. Минфин США такж предупредил о возможном отключении Raiffeisen от американской финансовой системы из-за связанных с Россией операций. В начале мая глава Raiffeisen Йоханн Штробль заявил, что в III квартале банк начнет сокращать российский бизнес.

Ранее ЕЦБ призвал европейские банки скорее покинуть Россию.