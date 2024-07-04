Мишустин оценил объемы продовольствия в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что продовольствия хватает России для собственных нужд и поставок за рубеж. Его слова приводит РИА Новости.

«Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла — всего этого хватает и нам, и для поставок партнерам за рубеж», — сказал он.

По словам Мишустина, в РФ растут урожаи фруктов и овощей.

До этого стало известно, что сдерживать рост цен на хлеб в России начали с помощью замороженных полуфабрикатов. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского союза пекарей (РСП). По итогам первых пяти месяцев производство таких полуфабрикатов в стране выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также сообщалось, что самым подорожавшим продуктом в России за последний год оказалась свекла. Цены на овощ взлетели на 71% по сравнению с маем 2023 года — с 38,94 рубля до 66,59 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2024 год.