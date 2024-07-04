В Сбере предложили пересмотреть подход к «налоговым поправкам» в страховании жизни

В России необходимо пересмотреть подход к «налоговым поправкам» в страховании жизни, сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский в рамках сессии «Накопить на будущее: перспективы развития инструментов долгосрочных сбережений» на Финансовом конгрессе-2024.

«С 1 января 2025 года вступает в силу закон о долевом страховании жизни. Будет наш отечественный unit-linked. И в то же время у нас выносится законопроект по налогам, где ключевой элемент ДСЖ убивается», — сказал Вестеровский.

Идею Сбера поддержал Банк России, а Совет Федерации и Минфин заявили о том, что вопрос будет комплексно рассмотрен осенью.

Он отметил, что сейчас по продуктам страхования жизни работает налоговый режим, при котором налогооблагаемый доход у держателя полиса возникает только в том случае, если превышает среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев пообещал приложить все усилия, чтобы исправить это.

«Поправка может быть внесена, но я думаю, что мы все-таки комплексно посмотрим на этот вопрос осенью», — сказал он.