Россияне стали чаще брать дорогие машины в каршеринге

Россияне стали значительно чаще брать дорогие автомобили в каршеринге. С начала года спрос на аренду машин премиум-сегмента вырос на 20%, пишет газета «Известия».

По сравнению с первым полугодием 2023-го спрос подскочил вдвое. Эксперты связывают такой прирост с удорожанием авто в стране. Многие россияне сейчас не могут позволить себе покупку хорошей машины, но и понижать свой уровень комфорта они не желают. Их выручает аренда, пояснили аналитики.

Еще одна причина — появление в топ-сегменте каршеринга новых брендов, в частности из Китая.

«Цена ошибки при покупке машины сейчас слишком высока. Поэтому каршеринг позволяет лучше убедиться в том, подойдет ли автомобиль», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Согласно прогнозам, спрос на аренду премиальных авто в России продолжит увеличиваться.

Популярность каршеринга в России растет. С начала года число поездок увеличилось на 3%.

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