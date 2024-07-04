В Сбере назвали условия для развития рынка розничных инвестиций

Чтобы развивать рынок розничных инвестиций, необходимо усиление конкуренции и внедрение новых технологий, сказал первый зампред Сбера Кирилл Царев в рамках сессии «Архитектура финансового рынка: тенденции к трансформации роли посредника и инфраструктуры» в ходе Финансового конгресса Банка России в Петербурге.

По его словам, необходимо создать более прозрачную среду в обслуживании физических лиц.

Царев отметил, что изменения технологий тоже играют важную роль в развитии рынка.

«Технологическое развитие за последние годы ушло вперед. Мы понимаем, что модели сложились давно и игроки их придерживаются. Но за 25 лет настолько изменилась финансовая архитектура», — сказал Царев.

Он подчеркнул, что сильная конкуренция сможет придать динамику рынку розничных инвестиций.