Климатические изменения назвали наиболее влиятельными на экономику стран

Вопросы климата, экологии и социальной ответственности объединяют государства на всей территории Большой Евразии, заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в рамках пленарного заседания Евразийского интеграционного форума «Стратегия опережающего развития».

Она отметила, что климатические изменения все больше влияют на экономику разных стран.

«Мы наблюдаем нарастание стихийных бедствий в мире. В ближайшие годы число таких катаклизмов может увеличиться в 5 раз», — сказала она.

Завьялова добавила, что в будущем 40% продуктивной площади Земли будут подвержены опустыниванию, что может привести к обострению продовольственной безопасности в мире.

«Зеленая повестка стран ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь» имеют много точек соприкосновения в рамках устойчивого развития. Я предлагаю и дальше двигаться по этому пути», — сказала она.

По ее словам, страны ЕАЭС должны вместе решать глобальные вопросы климата.

Завьялова предложила создать единую интеграционную площадку для обсуждения климатических вопросов.

«Одной из ключевых задач может стать создание координационного центра практик, решений, стандартов и экспертизы», — сказала она.

Также Завьялова предложила заинтересованным странам присоединиться к созданию открытой библиотеки AI-сервисов для решения задач устойчивого развития.