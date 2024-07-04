В Минпромторге заговорили о необходимости новой индустриализации

В России необходимо провести новую индустриализацию, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, считает первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Осьмакова, до 2022 года Россия была полноценной частью глобального рынка и могла себе позволить закупать недостающие технологии у других стран, однако ситуация изменилась.

«В новых условиях мы не можем себе такого позволить — уровень технологической самодостаточности должен быть другим. И для этого нужна полноценная новая индустриализация», — сказал чиновник.

Он добавил, что в рамках ускоренного развития промышленности РФ придется реализовать крупные проекты продолжительностью в 10-20 лет, не все из которых окупятся для бизнеса. Причем речь идет о создании полноценных отраслей.

Импортозамещением планируют вплотную заняться и в Белоруссии. Белорусский посол в России Александр Рогожник сообщил, что Минск будет обсуждать с Москвой выделение дополнительных заемных средств на реализацию импортозамещающих проектов.

Ранее Путин заявил, что Россия хорошо продвинулась в нефтепереработке.