Руководитель Центробанка Ирана направился в Петербург для участия в Финансовом конгрессе

Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин направился в Санкт-Петербург, где примет участие в Финансовом конгрессе Банка России. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Кроме участия в работе Финансового конгресса, Фарзин проведет двухсторонние переговоры с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Во время встречи будут обсуждаться валютные и банковские вопросы.

До этого Фарзин заявил, что Иран работает над реализацией идеи офшорного риала и планирует вскоре задействовать его в финансовых операциях с Россией. По его словам, в настоящее время проект находится на стадии разработки.

Офшорный риал — это валюта, которая используется для трансграничных деловых операций Ирана с рядом стран. Одно из наиболее важных его применений — развитие национальной валюты и управление расходами в иностранной валюте. Из-за введения американских санкций Иран оказался отключен от международной межбанковской системы SWIFT.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран начнут проработку организации поставок газа.