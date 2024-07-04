Власти РФ определились с параметрами расчета налога на длинные вклады

Министерство финансов Российской Федерации определилось с требованиями по вкладам, по которым с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ и источник в правительстве.

В проекте поправок в Налоговый кодекс подчеркивается, что срок действия такого депозита, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия.

Если у вкладчика не было иных вкладов или по другим вкладам он заработал в 2024 году менее пороговой суммы и не должен был платить налог, то льготный вычет полностью или частично будет перенесен на следующий год для доходов по долгосрочному вкладу.

Источник издания в правительстве отметил, что текст поправок одобрили на заседании комиссии по законопроектной деятельности.

До этого правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, реализующими основные направления налоговой политики.

Ранее ФНС раскрыла статистику по повышенному НДФЛ для состоятельных россиян.