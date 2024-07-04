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Россиянам рассказали, как сэкономить на аренде жилья

«Яндекс Аренда»: искать съемную квартиру лучше всего с мая по июль

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Shutterstock

Искать квартиру в аренду лучше всего во время низкого спроса. Обычно он приходится на май — июль, а также вторую половину декабря и январь. В эти периоды на рынке отмечается меньшая конкуренция, а цены часто оказываются ниже. Об этом «Газете.Ru» рассказали специалисты «Яндекс Аренды».

Одна из главных рекомендаций при поиске жилья — все время оставаться в онлайне, заявил руководитель сервиса Роман Жуков. Чтобы не пропустить подходящий вариант, следует оформить подписку на рассылку с новыми предложениями квартир, советует эксперт.

Также рекомендуется выбирать квартиры, в которых уже есть мебель и техника. Жилье без этих дополнительных опций сдается в разы дешевле, однако аренда такой квартиры выгодна только в краткосрочной перспективе, подчеркнули специалисты.

Сэкономить также можно за счет местоположения жилья. Аренда в более отдаленных и развивающихся районах обойдется значительно дешевле, отметили эксперты. Для тех, кому все-таки не подходит вариант снимать недвижимость вдали от центра, можно рассмотреть альтернативу: например, изучить предложения в старом жилом фонде.

До этого в России ускорилось падение цен на «вторичку».

Ранее зумеры назвали условия аренды мечты.

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