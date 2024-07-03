Контакт-центр Сбера победил в трех номинациях премии Frank RG

Контакт-центр Сбера стал лучшим сразу в трех номинациях премии Frank Contact Centers Award 2024 аналитической компании Frank RG, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что премия вручалась по результатам исследования «Контакт-центры банков 2024», посвященного работе дистанционных каналов банков при обслуживании физических лиц.

Сбер победил в номинациях «Лучший банковский контакт-центр», «Самый эффективный банковский контакт-центр», «Самый высокий уровень автоматизации консультирования по телефону».

Как уточнили в банке, в ходе исследования аналитики изучили тренды на рынке дистанционного обслуживания клиентов банков в России, протестировали доступность колл-центров, проверили сервис и качество услуг, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центров.

Кроме того, проводилось benchmark-исследование, охватившее порядка 130 бизнес-показателей. Также более полутора тысячи активных клиентов банков прошли онлайн-анкетирование. При этом в рамках исследования в колл-центры банко совершено более 3 тыс. тестовых звонков и проанкетировано более 1 600 операторов.