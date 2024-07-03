В РФ опровергли, что бизнес водочного магната Шефлера признали экстремистским и изъяли

Тамбовский районный суд опроверг информацию о том, что иск Генеральной прокуратуры России к водочному магнату Юрию Шефлеру и его компаниям был удовлетворен. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

3 июля «Интерфакс» со ссылкой на иск Генпрокуратуры писал, что Тамбовский районный суд удовлетворил иск этого ведомства к Шефлеру и его компаниям. По информации агентства, их деятельность признали экстремистской, а активы бизнесмена изъяли в пользу России.

По версии Генпрокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы регионов России со стороны Вооруженных сил Украины, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а его организации финансируют украинский фонд, который направляет средства на нужды ВСУ.

До этого сообщалось, что Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры России наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера. Это предприятие, расположенное в Тамбовской области, на 72,9% принадлежит люксембургской «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.», еще 25,5% — у Росспиртпрома, а оставшаяся доля у неназванных физлиц.

Суд также арестовал калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК», бенефициаром которых также является Шефлер. Эти компании контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года.

Ранее в Курске национализировали активы украинского алкогольного магната.