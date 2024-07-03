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Заморозку пенсионных накоплений назвали ошибкой

Аксаков признал, что заморозка пенсионных накоплений является ошибкой

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Depositphotos

Заморозка пенсионных накоплений является ошибкой российских законодателей. Об этом ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», — заявил Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.

При этом парламентарий добавил, что возвращение к нормам, которые действовали до 2014 года, является дискуссионным вопросом, и на данный момент министерство финансов отрицательно относится к возвращению к предыдущим нормам.

До этого Совет Федерации одобрил закон о возврате с 2025 года индексации пенсий пенсионерам, продолжающим заниматься трудовой деятельностью.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет индексироваться пенсия.

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