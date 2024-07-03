Новак заявил, что РФ готова поставлять газ по территории Украины после 2024 года

Россия готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года, когда истекает соответствующий контракт. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.

«Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. От их желания зависит», — уточнил он.

До этого издание Bloomberg сообщало, что страны и компании в Европе обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с Российской Федерацией в 2025 году.

Незадолго до этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери стран Евросоюза от сокращения поставок российского газа уже составили в текущем году €700 млрд, а к концу 2024 года вырастут до €1 трлн.

Ранее аналитик заявил, что продление транзита газа через Украину никому не выгодно.