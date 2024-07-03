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Дерипаска посоветовал бизнесу «не плакать» от нежелания людей работать даром

Дерипаска на Финансовом конгрессе рассказал о нежелании людей работать даром

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал бизнес «не плакать» от нежелания людей работать даром и возникающих проблем со средствами. Трансляция мероприятия ведется на канале ЦБ в YouTube.

Миллиардер в ходе сессии на Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге, заявил, что задача бизнеса заключается в том, чтобы научить сотрудников работать эффективнее. Однако этот метод срабатывает только в случае активного экспорта. Причиной тому Дерипаска указал недостаточность объема внутреннего российского рынка.

Бизнесмен подчеркнул, что адаптацию к новым глобальным экономическим реалиям нельзя проводить на паузе.

«А с людьми, если будут деньги, мы разберемся», — заключил он.

Дерипаска таким образом выступил против концепции «перегрева экономики», сторонником которой является председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По мнению миллиардера, ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 16 процентов, необходимо резко снижать.

В свою очередь Набиуллина сказала, что трансформация российской экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Ранее Набиуллина заявила, что рост российской экономики может быть только за счет производительности труда.

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