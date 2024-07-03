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Греф напомнил слова главы ЦБ ФРГ о дорогом «разводе» с инфляцией

Глава Сбера Греф напомнил, что развод с инфляцией стоит очень дорого

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Reuters

Глава Сбера Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Центрального банка России, напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит. Его слова передает РИА Новости.

«Очень известный теоретик — глава центрального банка ФРГ, он сказал такую фразу: если вы заигрываете с инфляцией, то вы обречены на то, чтобы на ней жениться, а развод с инфляцией очень дорого стоит», — заявил он.

Кроме того, Греф выразил мнение, что если Банк России резко понизит ключевую ставку, то банкам будет страшно выдавать кредиты.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет принимать все меры для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

2 июля директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что на очередном заседании, которое состоится в конце июля, Банк России может увеличить ключевую ставку с 16 до 17-18%.

Ранее Греф заявил, что льготная ипотека длилась слишком долго.

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