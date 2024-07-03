Новак заявил о снижении товарооборота России с Турцией

Российско-турецкий товарооборот по итогам первого полугодия снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил $28 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит газета «Ведомости».

«Наши западные «партнеры» сегодня проводят такую серьезную работу, и не скрывая это, обеспечивают давление на наших партнеров с тем, чтобы ограничить возможности обеспечения платежей, расчетов. Тем не менее у нас эта работа не останавливается», — подчеркнул Новак.

Ранее в Турции обвинили Запад в попытке уничтожить экономику республики. По мнению политического аналитика Мехмета Перинчека, целью антироссийских санкций, среди прочего, является ослабление Анкары, чтобы она перестала сопротивляться планам Вашингтона.

До этого стало известно, придется ли Турции покинуть НАТО после вступления в БРИКС.

Ранее Пакистан предложил России торговлю по бартеру.