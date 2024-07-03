Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина назвала угрозы уничтожения необходимых экономике кредитов

Набиуллина: мягкая ДКП несет угрозу необходимым экономике долгосрочным кредитам

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Мягкая денежно-кредитная политика и бесконтрольная инфляция способны уничтожить долгосрочные кредиты, которые необходимы для развития экономики. Об этом в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, чьи слова передает ТАСС.

В ходе выступления Набиуллина отметила, что потенциал рынка капитала в России еще далеко не исчерпан. Также, по ее словам, для стимулирования экономического роста страны необходимы стабильные и долгосрочные финансовые кредиты.

Глава ЦБ отметила, что регулятор будет предпринимать все меры для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию. Она отметила, что инфляция вредна экономически и социально.

До этого Набиуллина назвала три проблемы, влияющие на развитие российской экономики: дефицит рабочей силы, низкая производительность труда и низкий уровень технологий. По ее словам, для решения всех этих проблем необходимы инвестиции.

Ранее были названы последствия новых санкций ЕС для российской экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами