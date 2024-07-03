Набиуллина назвала угрозы уничтожения необходимых экономике кредитов

Мягкая денежно-кредитная политика и бесконтрольная инфляция способны уничтожить долгосрочные кредиты, которые необходимы для развития экономики. Об этом в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, чьи слова передает ТАСС.

В ходе выступления Набиуллина отметила, что потенциал рынка капитала в России еще далеко не исчерпан. Также, по ее словам, для стимулирования экономического роста страны необходимы стабильные и долгосрочные финансовые кредиты.

Глава ЦБ отметила, что регулятор будет предпринимать все меры для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию. Она отметила, что инфляция вредна экономически и социально.

До этого Набиуллина назвала три проблемы, влияющие на развитие российской экономики: дефицит рабочей силы, низкая производительность труда и низкий уровень технологий. По ее словам, для решения всех этих проблем необходимы инвестиции.

Ранее были названы последствия новых санкций ЕС для российской экономики.