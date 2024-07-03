Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Личные данные клиентов российского маркетплейса начнут лучше защищать

Российский маркетплейс защитит номера телефонов своих клиентов

close
100%
Depositphotos

МТС Exolve и маркетплейс Ozon fresh внедрили сервис «Защита номера», который позволит покупателям напрямую связываться с курьером, не раскрывая при этом своих контактных данных.

По словам директора по развитию бизнеса и коммерции Ozon fresh Арины Князевой, на фоне масштабирования каналов доставки, для компании важно находить баланс между удобством и скоростью доставки, высоким уровнем сервиса от курьеров и приватностью покупателей.

«Поэтому мы решили использовать возможности МТС Exolve по защите номеров, чтобы наши клиенты всегда могли выйти на связь с доставщиками без риска утечки номера или иной информации», — добавила она.

Генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин отметил, что сервисом «Защита номера» пользуются службы доставки, такси и маркетплейсы, в том числе Ozon. Теперь это решение доступно и для пользователей Ozon fresh.

«Мы уверены, что наше решение позволит обеспечить высокий уровень безопасности при покупках на Ozon fresh и улучшить пользовательский опыт», — сказал Рамиль Биккужин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами