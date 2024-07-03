Личные данные клиентов российского маркетплейса начнут лучше защищать

МТС Exolve и маркетплейс Ozon fresh внедрили сервис «Защита номера», который позволит покупателям напрямую связываться с курьером, не раскрывая при этом своих контактных данных.

По словам директора по развитию бизнеса и коммерции Ozon fresh Арины Князевой, на фоне масштабирования каналов доставки, для компании важно находить баланс между удобством и скоростью доставки, высоким уровнем сервиса от курьеров и приватностью покупателей.

«Поэтому мы решили использовать возможности МТС Exolve по защите номеров, чтобы наши клиенты всегда могли выйти на связь с доставщиками без риска утечки номера или иной информации», — добавила она.

Генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин отметил, что сервисом «Защита номера» пользуются службы доставки, такси и маркетплейсы, в том числе Ozon. Теперь это решение доступно и для пользователей Ozon fresh.

«Мы уверены, что наше решение позволит обеспечить высокий уровень безопасности при покупках на Ozon fresh и улучшить пользовательский опыт», — сказал Рамиль Биккужин.