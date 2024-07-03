Россиянам пообещали скорое снижение цен на картофель

Стоимость картофеля в России начнет падать во второй половине июля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Картофельного союза.

«Через две недели на прилавках будет отмечаться снижение цен на продукцию за счет поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже приступили к активной уборке и поставкам на рынки», — отметил председатель союза Сергей Лупехин.

Скачок цен на картофель эксперт объяснил сезонностью. По его словам, в мае — июне на рынке преобладали овощи из Азербайджана и Египта.

По данным Росстата, с начала года картофель подорожал на 82,4%. Также заметно выросли цены и на другие овощи. Свекла за полгода стала дороже на 92,3%, стоимость капусты выросла на 35%, лука — на 32%.

До этого россиян предупредили о штрафе за продажу картофеля и других овощей с дачного огорода. Размер взыскания составит 2 тыс. рублей.

Ранее в России нашли способ сдержать рост цен на хлеб.