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Россиянам станет еще сложнее получить итальянский шенген

АТОР: срок получения шенгена в Италию теперь превышает 45 дней

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Сроки рассмотрения заявлений на итальянский шенген в Москве снова выросли. Теперь время ожидания может превышать 45 дней, предупреждает АТОР.

Согласно информации на сайте визового центра Италии, сроки увеличились «в связи с обстоятельствами организационного и технического характера».

Свободных слотов для записи в итальянское представительство в Москве на июль уже нет. Окна доступны только на август.

С 11 июня 2024 года Еврокомиссия повысила размер визового сбора. Для взрослых сумма выросла с €80 до €90, для детей до 12 лет — с €40 до €45. Увеличение сбора в ЕС объяснили ростом уровня инфляции в регионе. Последний раз Евросоюз повышал визовые сборы в феврале 2020 года.

До этого россиянам назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе. Одна из них — наличие у заявителя долгов.

Ранее стало известно, кто в России рискует стать невыездным.

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