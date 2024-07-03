В России заметно выросли цены на фрукты и овощи

С начала года в России резко подорожали фрукты и овощи. Цены продолжили расти даже после начала сезона, пишет газета «Известия» со ссылкой на статистические данные экспертов «Руспродсоюза».

Стоимость яблок за полгода подскочила на 30%. Сейчас килограмм яблок обойдется в среднем в 159,8 рубля. Морковь за период подорожала на 62,8%, до 70 руб./кг. Цены на свеклу с начала года взлетели на 92,3%, достигнув 70 руб./кг. Розничные цены на картофель подскочили на 82,4%, стоимость капусты выросла на 35%, лука — на 32%.

Эксперты надеются, что с увеличением предложения розничные сети скорректируют цены на основную плодоовощную продукцию в сторону понижения.

До этого сообщалось, что Северная Корея может начать поставлять яблоки и женьшень на российский рынок.

Ранее в России нашли способ сдержать рост цен на хлеб.